Rødt nivå på fire skoler i Ålesund

Fire videregående skoler i Ålesund går over på rødt nivå.

NTB

Ålesund innfører rødt smittevernnivå på fire videregående skoler. Bakgrunnen er flere utbrudd med coronasmitte etter 17. mai-helgen.

– Sent mandag 24. mai har kriseledelsen i Ålesund kommune vedtatt å innføre rødt på Fagerlia, Borgund, Spjelkavik og Ålesund videregående skoler. Dette gjelder allerede fra tirsdag morgen og fram til og med søndag 6. juni, opplyser Ålesund kommune i en pressemelding.

Kommunen varsler samtidig at de tirsdag vil komme med oppdaterte smittevernregler som skal gjelde fra midnatt 25. mai.

– Vi ser at vi har hatt flere utbrudd etter forrige helg, men at smitten stort sett har vært avgrenset til ungdomsmiljøene. Vi vil i morgen trekke en konklusjon for tiltakene videre, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

