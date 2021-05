Smittetallet nasjonalt økte i forrige uke – fortsatt fall i Oslo

NTB

Totalt er det registrert 3.115 coronasmittetilfeller i Norge i uke 20. Det er en økning på 26 prosent fra uka før. I Oslo fortsetter trenden derimot nedover.

I uke 19 ble det til sammenligning totalt registrert 2.473 nye smittetilfeller, noe som altså betyr at tallene fra uke 20 er en markant oppgang. Smittetrenden har begynt å stige igjen i Norge, og 21. mai ble det registrert hele 714 nye tilfeller.

Dette er basert på tallene som rapporteres fra MSIS ved midnatt hver dag.

Stigningen skyldes i stor grad en rekke lokale utbrudd. De har preget nyhetsbildet blant annet i Grenland, Kristiansand, Trondheim og Hammerfest den siste uka.

I Oslo er trenden derimot fortsatt synkende. Hovedstaden registrerte 495 nye smittetilfeller i uke 20, ifølge Oslo kommunes egen statistikk. Til sammenligning var det 567 nye tilfeller i uke 19, som betyr en nedgang på 12,7 prosent.

En av Oslos hardest rammede bydeler er Stovner. Til sammen 3.389 personer har nå testet positivt for coronavirus i bydelen med 33.297 innbyggere, som betyr at over ti prosent av bydelen har fått påvist covid-19.