1 av 4 vil forby elsparkesykler

NTB

26 prosent av de spurte i en YouGov-undersøkelse ønsker et totalforbud mot elsparkesykler. 65 prosent av de spurte vil ha påbud om hjelm.

Undersøkelsen for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring ble gjennomført i mai, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding. Hele 30 prosent av de spurte i Oslo vil helst forby transportmiddelet, men det er samtidig i hovedstaden at lavest andel (59 prosent) ønsker påbud om hjelm.

Andelen som ønsker påbud om hjelm er høyest i Agder og Sør-Østlandet med hele 71 prosent, mens bare 20 prosent i denne regionen ønsker å forby elsparkesyklene. Hele 52 prosent av de spurte i undersøkelsen har svart at de ikke ønsker et slikt forbud.

Kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk sier de er klar over at et påbud om hjelm vil være krevende for bransjen og brukerne, men at risikoen for skader på elsparkesykkel er langt høyere enn på vanlig sykkel.