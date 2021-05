Sykkeltyv minutt for minutt ga resultater for Tromsø-politiet

NTB

Tromsø-politiet tok Twitter i bruk for løpende observasjoner av en sykkeltyv og tips om hvor han befant seg søndag kveld. Det ble full klaff.

Mannen ble funnet av en observant person som så ham forsøke å gjemme seg i Ishavsvegen i Tromsø. Det skjedde etter en leteaksjon der politiet løpende la ut siste observasjoner av den mistenkte.

Befolkningen fulgte med, og kom med tips. Sykkeltyv minutt for minutt, kalte politiet selv det på Twitter.

– Vi fikk inn et par tips, og det var solide greier. Saken ble løst basert på tipsene, så det er fantastisk, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt til NTB.

Han forklarer at politiet hadde kapasitet, og at det var rolig ellers, og at de derfor bestemte seg for å teste ut et aktivt Twitter-søk.

– Det vil nok ikke skje hver gang, men hvis det passer igjen. Tips fra publikum er viktig for oss, sier Ahlquist.