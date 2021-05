Kan bli sommervarme neste helg, men da må dette skje

– Det bygger seg nå opp et høytrykk ute i Norskehavet vest for Norge. Dette høytrykket kan dytte bort lavrykkene og de ustabile luftmassene. Da er det fare for høysommer inn mot neste helg, konstaterer meteorolog Martin Granerød. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Etter en ustabil vår med mye nedbør, kalde vinder og skiftende vær er det mange som håper på dager med sol og høye temperaturer.

Nå er det ting som tyder på at et høytrykk er i ferd med å bygge seg opp over Sør-Norge etter at regnværet gir seg i løpet av onsdagen.

Men før det skjer må flere ting klaffe. Gjør det det, så vil temperaturene bikke langt over 20 grader flere steder.

– Da kan det bli en knallfin helg. Vi snakker om sommertemperaturer på 25-26 grader, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til Abc Nyheter.

– Akkurat nå er sjansene 50/50

Samtidig understreker han at prognosene er usikre og at det nesten like gjerne kan slå andre veien.

– Akkurat nå er sjansene 50/50, men vi håper det beste. Hvis godværet ikke slår til ender vi opp med det samme skiftende været vi har sett i Sør-Norge den siste tiden, sier meteorologen.

Ifølge langtidsvarselet på Yr er det varslet sol og 22-23 grader i Oslo-området neste helg.

– En perfekt start på sommeren

Granerød viser til at landet akkurat nå er omringet av lavtrykk på alle kanter, men at små bevegelser i skylaget kan endre værsituasjonen og skyve lavtrykkene unna.

– Det bygger seg nå opp et høytrykk ute i Norskehavet vest for Norge. Dette høytrykket kan dytte bort lavrykkene og de ustabile luftmassene. Da er det «fare for» høysommer inn mot neste helg, konstaterer meteorolog Martin Granerød.

Det er først og fremst Østlandet som vil nyte godt av høytrykket dersom godværsprognosen slår til.

– Da blir det bra vær over hele linja, og en perfekt start på sommeren. Men dette vet vi mer sikkert om noen dager. Slik det ser ut akkurat nå kan det egentlig slå begge veier, innser Granerød.

Lettere å melde været om vinteren



Ifølge meteorologen er det ofte vanskeligere å melde været om sommeren enn om vinteren.

– Årsaken til dette er at det på denne tiden av året ofte er mange svake lavtrykk som det ikke alltid er like godt å si hvor vil ta veien. Om vinteren derimot er lavtrykkene kraftigere, og dermed også lettere å forutsi været fremover. Da må det gjerne skje noe ekstra i atmosfæren for at det skal flytte på de ustabile luftmassene, forklarer meteorologen.

Kjølig i nord



For resten av landet er utsiktene noe blandet. Dersom det etableres en høytrykksrygg over Sør-Norge, vil dette også komme Midt-Norge til gode med temperaturer opp mot 20 grader.

Lenger nord vil det imidlertid holde seg forholdsvis kjølig med temperaturer ned mot fem grader.