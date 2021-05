Ingen pågrepet etter væpnet ran på postkontor i Oslo

Politistyrker utenfor postkontoret som ble utsatt for et væpnet ran lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Politiet jakter søndag fremdeles etter tre ukjente gjerningsmenn etter at et postkontor på Helsfyr i Oslo lørdag ble utsatt for et væpnet ran.