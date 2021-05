Politiet går ut med overvåkingsbilder og ber om tips etter postranet i Oslo

Politiet etterlyser tre gjerningspersoner og en bil som ble brukt i forbindelse med ranet av postkontoret på Helsfyr. Politiet ber om tips fra folk som kjenner igjen personene. Foto: Politiet / NTB Les mer Lukk

NTB

Postkontoret på Helsfyr i Oslo ble lørdag utsatt for et væpnet ran. Ansatte ble truet til å gi fra seg et ukjent pengebeløp. Politiet jakter tre gjerningsmenn.