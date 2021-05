Slik blir været i pinsen: Sol i nord – nedbør i sør

NTB

I pinsehelgen blir folket i Midt- og Nord-Norge værvinnerne. I sør blir det mer nedbør, men for Oslo-borgerne er utsiktene gode for utepils neste helg.

– Det er veldig ustabilt i sør, særlig på Øst- og Sørlandet. Det blir regnbyger søndag, med noen gløtt av sol innimellom. Temperaturene vil ligge lavere enn normalt, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NTB.

– På Vestlandet kan det komme regnbyger, sier han.

Lenger nord i landet blir det derimot bedre, selv om de i Øst-Finnmark ikke har den beste pinseaftenen rent værmessig.

– I Kirkenes snør det tett, men det skal gi seg i løpet av kvelden. Søndag blir det oppholdsvær i hele Nord-Norge og i Troms og Nordland blir det sol, sier Walløe.

Også i Midt-Norge er det bedre enn lenger sør, selv om det også her kan komme noe ettermiddagsbyger.

– Men Midt-Norge kan får perioder med sol. Her er det mer sjanse for regn 2. pinsedag, men det er mer lokalt.

Høytrykk til uka?

Også i starten av arbeidsuka vil det være de nordlige fylkene været som får best vær.

Meteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Tore Meek / NTB

– Det ser fortsatt ut til at tirsdagen blir fuktig på Sør- og Østlandet, mens Nord- og Midt-Norge får en fin start på starten av hverdagene. Men det blir ikke veldig varmt. Opp mot 15 i Midt-Norge, så det er ikke noe sommervarme, sier Walløe.

– Vestlandet kan få 16 grader, men 20 grader skal holde hardt.

Det er muligheter for at et høytrykk kommer inn slutten av uken, som gir mer optimisme mot helgen i sør, men det vil ikke bli de helt store temperaturene.

– Vi har ikke vært over 20 på Blindern ennå i år, 19,3 er det høyeste, og det skal holde hardt for å komme over 20, sier meteorologen.

– Når vi summerer opp mai om ni dager, vil den ligge på mer nedbør enn normalt i sør, og også lavere temperaturer, legger han til.

Godt vær for utepils i Oslo

Onsdag kan igjen utestedene i Oslo åpne og skjenke alkohol etter et halvt år med stengte kraner. Den første dagen er det kun lov med alkoholservering til maten, men fra torsdag heves det nasjonale forbudet mot skjenking uten matservering.

– Blir det muligheter for en utepils når kranene åpnes i Oslo?

– Det tror jeg. Det er fortsatt litt utrygt, men det blir litt lettere i alle fall, men ikke 20 grader og sol, sier Walløe.

I fjor var juni en veldig fin måned på Østlandet, men Walløe sier det er for tidlig å si så mye om årets første sommermåned.

– Vi ser at neste helg kanskje kan være innledning på en bedre periode. Juni i fjor var veldig fin, men vi kan ennå ikke si om det blir det i år, sier han.