Væpnede menn ranet postkontor i Oslo

Politiet jobber på stedet. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Postkontoret på Helsfyr i Oslo ble lørdag utsatt for et væpnet ran. Ansatte ble truet til å gi fra seg et ukjent pengebeløp. Politiet jakter tre gjerningsmenn.