Oslo kan være helt gjenåpnet mot slutten av sommeren

Onsdag neste uke er Oslo kommet til siste del av trinn to i byrådets gjenåpningsplan. Femte og siste trinn i gjenåpningsplanen kan være nådd mot slutten av sommeren, tror byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Hvis alt går etter planen, kan hovedstaden ha kommet til siste trinn i gjenåpningsplanen når sommeren er på hell, tror byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hovedstadens befolkning kunne gå inn i helgen i trygg forvissning om at byens puber og restauranter åpner igjen allerede onsdag neste uke. Da iverksettes nemlig siste del av trinn to i byrådets gjenåpningsplan.

– Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Ny vurdering 10. juni

Med trinn to unnagjort, gjenstår tre trinn i gjenåpningsplanen. På pressekonferansen sa Johansen at byrådet 10. juni vil ta en vurdering av om det er grunnlag for å gjøre ytterligere lettelser.

Johansen viste videre til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt at det bør gå rundt 14 dager mellom hver lettelse slik at det er mulig å se effekten av tiltakene.

Kan nå siste trinn i juli

Med to uker mellom hver runde med lettelser, kan Oslo potensielt være på siste gjenåpningstrinn allerede i juli.

Siste trinn innebærer at alle lokale regler oppheves.

– Er det et realistisk regnestykke?

– Jeg tror ikke det er en så gæren hoderegning, sier Raymond Johansen til NTB, før han legger til at han ikke har fått regnet på det selv.

– Men hvis utviklingen fortsetter som nå, så kan vi tenke oss ut i august, sier Johansen vendt mot Oslo kommunes medisinske fagsjef, som føyer til at vi muligens må leve med grunnleggende smittevernregler enda litt lenger.

Gjenåpningstempoet avhenger også av vaksineringen, ifølge Johansen.

Vil holde seg til hele trinn

Byrådslederen har tidligere fått kritikk for at han valgte å dele opp trinn to i Oslos gjenåpningsplan, ved å utsette blant annet fjerningen av skjenkeforbudet.

Fremover er ambisjonen å holde seg til hele trinn om gangen, sier Johansen.

– Vi har satt opp disse trinnene fordi vi ønsker å ha dem samtidig, men det er ikke hogd i stein, sier Johansen.

Opplever å ha kontroll

Byrådslederen vil heller ikke garantere for at Oslo slipper flere nedstenginger, sa han på pressekonferansen fredag.

Til NTB sier han at det er en uro knyttet til at flere, også uvaksinerte, nå kommer til å møtes. Han opplever likevel at gjenåpningen av hovedstaden er trygg og viser til de vedvarende lave smittetallene og innleggelsestallene, og at flere vaksiner er på vei.

– Jeg opplever at vi har god kontroll, men dette viruset er innmari uforutsigbart, og det trives jo veldig godt blant folk, sier Johansen.