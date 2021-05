Hamarregionen strammer inn – ber russen utsette feiringen

NTB

I Hamarregionen innføres det nå strenge tiltak etter økt smitte. Kommuneoverlegen er bekymret og ber russen om å utsette russefeiringen.

– Mange har et stort antall nærkontakter, og kapasiteten for smittesporing og testing er overskredet. Vi ser et stort potensial for at smitten akselererer ytterligere, derfor ønsker vi igjen å være føre var, sier kommuneoverlege Ketil Egge til NRK.

Den siste uka er det registrert 81 nye smittede i Hamarregionen, som omfatter de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Ved midnatt natt til lørdag innførte regionen full skjenkestopp, stans i innendørs fritidsaktiviteter for personer over 16 år og innstramminger for arrangementer, i tillegg til rødt nivå i videregående skole.

Egge er også bekymret for smitte blant unge, spesielt russen.

– Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterk til å utsette feiringen, sier han.

Det er også påvist smitte ved en rekke serveringssteder den siste uken, blant annet på 17. mai. Gjester som var på blant annet Stortorvet Gjestgiveri 16., 17., og 18. mai, bes om å gå i karantene og teste seg.