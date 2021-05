Hundeeier må i fengsel – gikk ikke til veterinær med skåldet hund

NTB

En hundeeier fra en av Bergens nabokommuner gikk ikke til veterinær da hunden hans fikk kokende vann over seg. Nå er han dømt til et halvt års fengsel.

Ved et tilfelle i mars i fjor skal hunden ha fått kokende vann over seg. Mannen i 30-årene forsøkte å behandle sårene med salve beregnet for mennesker. Først etter 14 dager, da hunden stakk av, fikk den behandling, skriver Bergensavisen.

– Retten legger til grunn at hunden led og hadde smerter over lengre tid, uten at tiltalte selv tok hunden med til veterinær, fastslår Hordaland tingrett.

Hundeeieren nektet straffskyld og fortalte at han hadde en fornemmelse av at han ved et uhell kan ha kommet borti, eller mistet en vannkoker med varmt vann i, over hunden som sov i bur like ved. Han forklarte at han gikk på sterke medisiner og ikke var helt ved sine fulle fem. Forsvareren karakteriserte episoden som et uhell og ba om frifinnelse.

Retten fant at mannen hadde handlet grovt uaktsomt og dømte ham til ubetinget fengsel i seks måneder. I tillegg får han forbud mot å eie, holde eller ha ansvar for dyr inntil videre.