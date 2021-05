Fem byer hardt rammet av nye smitteutbrudd: – Vi venter flere

– Av de 300 nærkontakter som vi så langt har rukket å registrere, oppgir nær 100 at de har symptomer, sier Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss. Foto: Tor Even Mathisen / NTB

NTB

Flere norske byer er nå hardt rammet av coronasmitte. Både i Kristiansand, Trondheim, , Larvik, Tynset og Hammerfest er mange smittet og satt i karantene.

Fredag kveld er 30 nye personer bekreftet smittet av coronaviruset i Hammerfest, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss.

– Nå har vi totalt 40 smittede i Hammerfest, og vi venter flere, sier hun til Hammerfestingen.

I tillegg kommer fire smittede i Alta, to i Karasjok og ett tilfelle i Kirkenes som er tilknyttet utbruddet.

Til nå er 300 personer registrert som nærkontakter.

– Av de 300 som vi så langt har rukket å registrere, oppgir nær 100 at de har symptomer, sier Næss.

30 nye smittetilfeller i Larvik fredag



Fredag er det registrert 30 nye smittetilfeller i Larvik. Alle er nærkontakter til tidligere smittede, opplyser kommunen.

131 personer er i isolasjon, og 620 nærkontakter er i karantene, skriver kommunen.

Som følge av smittesituasjonen har regjeringen innført regionalt tiltaksnivå B i Larvik. Kommunen ba selv om å bli omfattet av tiltaksnivået, som også er anbefalt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren.

Tiltaksnivå B gjelder fra midnatt natt til lørdag 22. mai og til og med 3. juni.

Ti nye smittetilfeller i Tynset fredag

Ti nye smittetilfeller er bekreftet i Tynset kommune fredag. Dermed har kommunen registrert 63 coronatilfeller siden onsdag i forrige uke.

Alle smittetilfellene har kjent smittevei. Etter den omfattende testingen de to siste dagene er dette gode tall, skriver kommunen.

I hele utbruddet i Fjellregion-kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal er det registrert 110 smittede, skriver Arbeidets Rett.

Kommunene har til sammen drøyt 16.000 innbyggere. Os, Tolga, Tynset og Alvdal er de fire kommunene med høyest smittetrykk i Norge de siste 14 dagene, ifølge VGs oversikt.

Kommuneoverlegen i Trondheim: – Hold deg hjemme

Det pågår nå et nytt smitteutbrudd i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim er bekymret for smittesituasjonen i byen. Hun sier folk har mange nærkontakter og driver med utstrakt festing.

Til Adresseavisen sier hun at hun frykter smitterekordene fra jula snart blir tangert. 31. desember satte Trondheim smitterekord med 83 nye smittede på én dag.

– Vi er bekymret for at vi skal få tilstander lik det vi så i mellomjula. For det er det samme mønsteret nå som før jul. Folk har veldig mange nærkontakter og driver med utstrakt festing, sier Røsstad til avisen.

Etter helgen skal hun og hennes team vurdere om de skal anbefale politikerne å stenge virksomheter eller innføre skjenkestopp – og det vil hun helst unngå.

Derfor har hun følgende oppfordring til kommunens innbyggere i pinsehelgen:

– Hold deg hjemme, eller møt hverandre ute i friluft.

Fredag kveld var det registrert 20 nye smittetilfeller i Trondheim, og Røsstad tror tallet vil øke. Hun sier det er bekymringsfullt at smitten sprer seg på serveringssteder i byen.

– Det som er utfordringen nå på utestedene, er at det sprer seg til mange som ikke har noe med hverandre å gjøre, og det er mer utfordrende å ringe inn miljøet. Det sprer seg fort i alle retninger, sier Røsstad til avisa Nidaros.

85 nye smittetilfeller registrert i Kristiansand

Det siste døgnet er det registrert 85 nye coronatilfeller i Kristiansand. 50 av de smittede er russ fra ulike skoler, og testkapasiteten er presset.

Smittetallene har dermed økt siden dagen før, da det var 72 nye tilfeller. Det er til sammen påvist smitte hos 105 russ etter 17. mai, opplyser kommunen på sine nettsider. De har foreløpig ingen tall på hvor mange som er i karantene.

Alle videregående skoler er satt på rødt nivå, og alle russ oppfordres til å teste seg.

Samtidig melder kommunen både kapasiteten til testing og smittesporing er presset.

Det siste døgnet er til sammen 1.113 personer testet, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av kommunens innbyggere og er det høyeste antallet gjennomførte tester i Kristiansand.

Kommunen står overfor et større smitteutbrudd etter 17. mai-feiringen. Det er foreløpig ikke innført strengere coronarestriksjoner, men ordfører Jan Oddvar Skisland omtalte torsdag smittesituasjonen som krevende.