Tix: På generalprøven gikk det galt

NTB

Tix tok av solbrillene under Eurovision-generalprøven uten å få dem på igjen, og da så han ikke noe. – Flaks at jeg klarte å holde meg stående, sier han.

«Fallen Angel» er den femte siste låten av de 26 i finalen lørdag, og drøyt en time og tre kvarter ut i showet står Tix på scenen. Fredag ettermiddag var første generalprøve.

– På generalprøven gikk det galt, røper Andreas Haukeland overfor NTB.

– Jeg tok ikke på brillene mine igjen. Det som skjedde, var at jeg fikk for mange tics i øynene fordi jeg har sovet litt lite. Og da klarte jeg ikke å ta på brillene igjen. Så da spilte jeg resten av showet i fullstendig blinde, med øynene lukket, fortsetter han.

Ufrivillige bevegelser

Artisten har vært åpen om sin Tourettes-diagnose, og tics som inntreffer ved denne sykdommen, beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser.

– Når du spiller med øynene lukket og blir dratt i alle retninger med kjettinger, er det veldig vanskelig å holde balansen. Det der var overhodet ikke meningen. Jeg tror det var flaks at jeg klarte å holde meg stående, forklarer den norske artisten.

Det var i semifinalens juryprøve mandag at Andreas Haukeland, kjent som Tix, tok av seg de karakteristiske solbrillene første gang under mellomspillet på «Fallen Angel». Han har forklart at det er for å vise Eurovision-publikumet svakhetene han tidligere har valgt å skjule.

– Det er dritvanskelig å gjøre. Det er noe av det vanskeligste jeg kan gjøre på en scene, har han fortalt.

Før Nederland

I finalen er arrangørlandet Nederland neste land etter Norge, før Italia, Sverige og San Marino avslutter showet. Sammen med Frankrike er Italia den store favoritten.

Norge lå fredag ettermiddag på 16. plass på den samlede oddslista til Eurovisionworld.

«Fallen Angel» er skrevet av Andreas Haukeland sammen med broren Mathias Haukeland og Emelie Hollow.