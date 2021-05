Politiet henlegger drapssak i Lier

NTB

Politiet har henlagt drapssaken etter at Adam Filipiuk (58) ble funnet død i et juv i Lier i 2018.

Politiet hadde siktet en annen polsk mann i 40-årene for drapet på landsmannen. Mannen ble først siktet for å ha avgitt falsk forklaring.

Politiadvokat Ole Jacob Gaarder i Sørøst politidistrikt bekrefter at saken nå er henlagt.

– Saken er henlagt på bevisets stilling. Utover det henviser jeg til statsadvokaten for ytterligere kommentarer, sier han til Drammens Tidende.

Filipiuk ble funnet død i et juv ved Sørelva i Lier kommune utenfor Drammen i juli 2018. Liket bar preg av å ha ligget ute i lengre tid.

Den drapssiktede har ifølge sin forsvarer Anders Green hele veien stilt seg utenforstående til siktelsen. Nå sier advokaten at klienten hans er glad for at saken henlegges.

– Og det er som forventet. Han har hele tiden sagt at siktelsen mot ham bare er tull. Jeg kan opplyse om at han kommer til å fremme erstatningskrav og oppreisning. Dette har vært forferdelig tungt for ham, han har nærmest levd med unntakstilstand siden han ble siktet. Dette har tatt altfor lang tid, sier Green.