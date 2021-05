FHI advarte mot å åpne kranene i Oslo – byrådslederen forsvarer avgjørelsen

NTB

FHI rådet Oslo kommune til å vente med å åpne for alkoholservering før effekten av 17. mai-feiringen var vurdert. – Riktig å åpne nå, sier byrådslederen.

I den endrede coronaforskriften for Oslo kommune kommer det fram at Folkehelseinstituttet mente det var best å vente med å åpne skjenkekranene.

– Det er helt riktig at FHI har gitt en vurdering om å utsette åpning av skjenking, og at smittevernoverlegen ønsket å skille mellom utendørs og innendørs skjenking, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han viser til at byrådet må ha tiltak som er forholdsmessige, og at smittetallene har gått ned. Også tilliten befolkningen har til reglene, har bidratt til at byrådet fatter et annet vedtak enn det FHI anbefalte.

– Vi oppfattet det som veldig riktig nå å treffe dette tiltaket, sier Johansen.