Coronatelefonen i Hammerfest ringes ned – stort antall kan være utsatt for smitte

Sykehuset i Hammerfest. Foto: Tor Even Mathisen / NTB

NTB

Smittesporerne i Hammerfest fikk mer enn 400 oppringninger torsdag kveld. Kommunen sier et stort antall kan ha vært utsatt for smitte.

Kun halvparten av telefonene torsdag kveld ble besvart, opplyser kommunen til NRK. Alle som har vært på serveringsstedet Fresh 8. og 9. mai er blitt bedt om å kontakte kommunen.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss ber alle som mistenker at de er utsatt for smitte om å kartlegge sine nærkontakter i påvente av at kommunens smittesporere tar kontakt.

Hun ber innbyggerne holde seg mest mulig i ro. Kommunen har stengt ned barnehager, bibliotek, aktivitetsarenaer og butikker. Kun matbutikker, Vinmonopolet og apotek får holde åpent.