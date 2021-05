Snart blir det meldeplikt om vold mot eldre på institusjon

– Alle eldre har rett på trygg omsorg sier Frp-leder Sylvi Listhaug som fremmet forslaget om meldeplikt. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Stortinget har vedtatt at det skal innføres meldeplikt for helsepersonell når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep.