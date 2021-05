Voldtektsdømt tenåring siktet for ny voldtekt

Her i Sofienbergparken ble en kvinne overfalt og voldtatt natt til 3. mai 2018. Nå er mannen som ble dømt for voldtekten siktet for en ny voldtekt. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

En nå 19 år gammel mann som i 2019 ble dømt til tre års fengsel for en overfallsvoldtekt i Sofienbergparken, er på nytt siktet for voldtekt.

Bare 16 år gammel, natt til 3. mai 2018, overfalt og voldtok han en kvinne i 40-årene i Sofienbergparken. I november året etter ble gutten dømt til tre års ubetinget fengsel i Oslo tingrett. I tillegg ble han dømt til å betale offeret 150.000 kroner i erstatning etter overfallsvoldtekten.

Nå, tre år senere, er han siktet for grov voldtekt av en ung jente, melder Avisa Oslo. 19-åringen ble pågrepet 30. mars og har siden sittet i varetekt.

Denne gangen er han siktet etter en paragraf som har en strafferamme på 21 års fengsel.

En 24-åring fra Oslo er også siktet i den nye voldtektssaken. Sammen skal de ifølge politiet ha begått overgrep mot en ung jente på en fest i Oslo, mens det var flere til stede i leiligheten. Begge nekter straffskyld.

Politiet opplyser til Avisa Oslo at de vil be om forlenget varetekt for de to siktede når fengslingsperioden går ut neste uke.