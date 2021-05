Island og Finland videre til Eurovision-finalen

NTB

Island fikk ikke stå på scenen i Eurovision-semifinalen, men selv med opptreden i opptak, gikk landet til finalen. Også Finland er videre, mens Danmark er ute.

På forhånd var Sveits, Bulgaria, Island, Hellas og Finland regnet av spillselskapene som de aller sikreste til gå videre fra semifinalen torsdag, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Alle disse var blant de ti som ble lest opp som kvalifiserte. De får selskap av Albania, Serbia, Moldova, Portugal og San Marino.

Island har ikke hatt den beste oppladningen til semifinalen. Onsdag ble det kjent at et medlem av bandet Gagnamagnið hadde testet positivt på covid-19. De islandske deltakerne ønsket bare å opptre som et fullt band, og derfor ble det bestemt at et opptak fra en av prøvene skal vises i stedet.

Norge og Tix kvalifiserte seg til finalen fra den første semifinalen tirsdag.

26 land opptrer i lørdagens finalen, blant dem arrangørlandet Nederland og «de fem store» i EBU – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia.

Alle showene holdes i arenaen Rotterdam Ahoy.