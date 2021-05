Miljødirektoratet slår alarm om Mjøsa

Miljødirektoratet rykker ut med bekymring etter algeoppblomstring i Mjøsa. Foto: NIVA / NTB

NTB

En ny rapport fra Miljødirektoratet viser at det er en risiko for at tilførslene av fosfor til Mjøsa kan øke og overskride grensen for det innsjøen tåler.