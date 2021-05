Kvinne falt i elva – fløyet til sykehus

NTB

En kvinne ble fløyet til St. Olavs hospital etter å ha falt ut i elva Gaula i Melhus torsdag.

– Vi fikk melding via AMK-sentralen klokka 14.40 om at to personer hadde havnet i elva. Den ene kom seg opp på land, mens den andre, en kvinne, forsvant nedover elva, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Kvinnen ble hentet opp og fløyet til Trondheim.

Saken oppdateres