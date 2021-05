Norge er klaget inn til Esa for innreisenekt – utestengte arbeidere kan kreve erstatning

NTB

Handelskamrene i Polen og Romania har klaget Norge inn til EØS-tilsynet Esa for å ha diskriminert EØS-borgere ved å nekte dem innreise.

– Vi ber Esa vurdere lovligheten ved den norske praksisen. Vi mener det som har skjedd, er en klar og ulovlig diskriminering og et brudd på Norges forpliktelser i EØS-avtalen, sier advokat Preben Kløvfjell, som representerer de to handelskamrene, til Aftenposten.

Esa er Det europeiske frihandelsforbunds (Efta) overvåkingsorgan.

Kløvfjell forteller at dersom Esa gir medhold i klagen, er det aktuelt å kreve erstatning på vegne av arbeidere, studenter og bedrifter som kan ha lidd økonomiske tap

Kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa kan ikke si hvor raskt Esa vil avgjøre sakene, men bekrefter at de har fått flere klager mot Norge med bakgrunn i misnøye med innreiserestriksjoner knyttet til pandemien.

29. januar innførte regjeringen innreisenekt for EØS-borgere som ikke er registrert som bosatt i det norske Folkeregisteret. Det var et tiltak for å stoppe importsmitte av covid-19.

Over 2.100 utlendinger fra 38 land er blitt bortvist etter at reglene ble innskjerpet og til utgangen av mars, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet.