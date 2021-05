Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen. Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff.

NTB

Fylkesvei 63 over Trollstigen åpner for sommersesongen foran pinsehelgen.

Den populære turistveien, som forbinder Valldal i Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen, åpner som regel andre halvdel av mai dersom været tillater det.

– Det er en viktig vei for reiselivet i Møre og Romsdal, så vi er veldig glade for at vi kan åpne til pinsehelgen, sier byggeleder Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Trollstigen blir stengt 26. mai fra klokken 18 og utover kvelden grunnet reparasjoner etter vinterens snøskred, men holder ellers åpent for sesongen.