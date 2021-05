Gro Harlem Brundtland utnevnt til æresdoktor ved UiT

NTB

Gro Harlem Brundtland blir hedret som æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet på bakgrunn av sitt kunnskapsrike og langvarige samfunnsengasjement.

Begrunnelsen for utnevnelsen er Brundtlands langvarige politiske og vitenskapelige virke både nasjonalt og internasjonalt, hvor hun har vært en tydelig pådriver for internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter.

– Gro Harlem Brundtland har vært og er fortsatt en viktig inspirator for verdenssamfunnet innen miljø og helse, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister og har også vært miljøvernminister og leder og nestleder for Arbeiderpartiet. Internasjonalt er hun best kjent for sin tidligere rolle som leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, og ikke minst som leder for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Æresdoktorkreeringen finner sted i Oslo 26. mai klokken 12.00.