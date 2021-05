Line Andersens sjef: Plukket den beste og mest krevende

NTB

Tidligere redaksjonssjef Janne Fredriksen i NRK-sporten sier hun valgte Line Andersen som programleder fordi hun var best, selv om enkelte ansatte protesterte.

– Jeg brukte litt tid på den vurderingen, sa Fredriksen om rekrutteringen av programledere til VM i skiskyting i 2016.

Fredriksen hadde i flere år personalansvar for Line Andersen.

Hun var fredag kalt inn som vitne i Oslo tingrett for å redegjøre for hvordan Andrsen påvirket arbeidsmiljøet, og la ikke skjul på at det hadde vært konflikt rundt Line Andersen.

– Line er den mest krevende medarbeideren jeg har hatt personalansvar for, slo Fredriksen fast.

Om skiskytter-VM i Holmenkollen i 2016 sa Fredriksen:

– Jeg ville ha den jeg mente var faglig sterkest, og trosset da litt motstand fra enkelte medlemmer av teamet. Jeg mente at den best egnede faglig var Line, for at vi skulle levere best mulig til publikum, sa Fredriksen i retten.

Hun ble bedt om å utdype hva motstanden besto i:

– Det var vel en slags frykt for at det kunne bli samarbeidsutfordringer, hvis man skulle oppsummere det kort.

Den tidligere redaksjonslederen omtalte Andersen som ambisjonsrik og en kollega som krever mye av dem rundt seg.

– Hun har ofte gode faglige vurderinger, men ikke alltid like gode vurderinger på hvordan vi kan gjøre et team bedre, sa Fredriksen.