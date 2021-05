Kommune om vaksinebeslutning: – Et slag i trynet

NTB

Regjeringen omfordeler vaksiner til 24 østlandskommuner, noe som betyr at hundrevis av kommuner får langt færre doser i sommer. Flere er kritiske.

– Det føles som et slag i trynet for alle i vår kommune, som virkelig har stått på. Dette var ikke nødvendig, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til TV 2.

24 østlandskommuner, alle i Oslo og Viken, får 60 prosent flere vaksinedoser fram til alle over 18 år er vaksinert. Det blir på bekostning av 309 kommuner, som får 35 færre doser i juni og juli.

– Vi har gjort alt rett, men når regjeringen nå hadde sjansen til å vise oss at de setter pris på vår lojalitet, så gjør de dette. Det er veldig synd, sier Wirak.

– Spesielt

Helsedirektoratet spurte alle kommunene om deres kapasitet til å vaksinere i løpet av fellesferien. Kun 166 av 266 kommuner svarte at de har kapasitet til å øke vaksineringen.

– Jeg synes det er spesielt at man går ut og spør kommunene om de vil klare å vaksinere ekstra i sommermånedene, og når en tredel svarer at de vil ha problemer, så fortsetter de likevel, sier kommuneoverlege Jonas Holte i Harstad kommune.

Helseminister Bent Høie (H) understreket onsdag kveld at regjeringen, Helsedirektoratet og statsforvalterne allerede er i gang med å se på mulighetene for å bistå kommunene som sier de vil få problemer.

Trondheim ble hørt

I et møtereferat beskriver Trondheim kommunes kriseledelse at konsekvensene av en eventuell skjevfordeling ville vært «ekstremt krevende», og at de ikke ville hatt kapasitet til å ta igjen etterslepet i fellesferien.

Der understreker de også at de som storbykommune ligger dårligst an med tanke på antall vaksinerte innbyggere.

De er blant kommunene som ikke vil måtte gi fra seg vaksiner til østlandskommuner.

– Vi er veldig glad for beslutningen og at vi nå er tatt av listen for trekk. Vi opplever at vi har blitt hørt. Vi har argumentert mot å få en skjevfordeling, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til VG.