Politiet advarer etter grov bitcoinsvindel i Troms

– De som er lurt, skjønner det ofte ikke før det er for seint. Tid er nøkkelen for å kunne stoppe videre transaksjoner, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt. Foto: NTB scanpix.

NTB

Politiet i Troms advarer mot bitcoin-svindelkontoer etter å ha funnet nye 50 millioner kroner av kryptovalutaen.

I forbindelse med etterforskningen etter at en mann fra Troms ble svindlet for 2,5 millioner kroner etter å ha blitt anbefalt å investere i kryptovaluta, har politiet kommet over fem nye bitcoinadresser de advarer mot. Det melder NRK.

– De som er lurt, skjønner det ofte ikke før det er for seint

Politiet antar at det finnes flere fornærmede i saken og ber folk ta kontakt så raskt som mulig dersom de mottar penger fra en av kontoene.

– Vi tror hele beløpet på 143 bitcoins stammer fra bedragerier eller andre straffbare handlinger, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt.

Hun legger til at saken er vanskelig å etterforske og at det kan være lett å la seg lure. Derfor er det viktig at folk er på vakt.

– De som er lurt, skjønner det ofte ikke før det er for seint. Tid er nøkkelen for å kunne stoppe videre transaksjoner, sier Kvanli.

Politiet advarer mot følgende fem adresser:

* 1GnQTicWhy1YibTVezwtKMqG5SvQ5mkKZ8

* bc1q0969ccdrrtvhcwz4w26uq2q8p9e99c0rf7k690

* bc1qgswyp68arh896fegyxznm2x9vkq0m7sgthc79x

* bc1qk7u6g0w3a9t4ura06hxaxyvtjj4g54hnkhdw4g

* bc1qkfydavfurlpaa2y0kqn3xn8x36tqc6f4uzq392