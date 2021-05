Dyrevernalliansen frykter utvanning av dyrepolitiet

NTB

Seks av tolv politidistrikter har nå et eget dyrepoliti. De resterende skal få dette i løpet av året. Dyrevernalliansen frykter utvanning av dyrekrimarbeidet.

– Det er en stor utfordring at dyrepolitiet i flere distrikter blir satt til flere oppgaver og dermed får for lite tid til dyrekrimarbeidet. Dette gjelder både etterforskere og jurister, sier kommunikasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Dagsavisen.

Etter samtaler med flere av politidistriktene har alliansen avdekket at flere tjenestepersoner fra dyrepolitiet i en periode enten har blitt overført til andre avdelinger eller jobbet med andre typer miljøkriminalitet.

– Det er vanlig at etterforskerne jobber med både dyrekrim og andre saker på miljøområdet, sier Kleveland, og mener dette er en utvanning av dyrepolitiet.

Hun peker på at tjenestepersoner fra dyrepolitiet både har jobbet med sedelighetssaker, andre typer for miljøkriminalitet og andre rutinemessige oppgaver.

Politidirektoratet har ikke lagt noen føringer for hvordan dyrepolitiet skal organiseres.

– Bakgrunnen for at det ikke gis føringer for organisering av funksjonen, er at politidistriktene i stor grad har ansvaret for å organisere arbeidet med det enkelte fagfelt, sier fungerende seksjonssjef Astrid Borge i Politidirektoratet.