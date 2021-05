Nakstad til kommunene: Alle har mulighet til å bemanne opp

NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener kommunene kan ruste opp for å sette flere doser i juli dersom vaksinene blir skjevfordelt.

Flere kommuner sier nei til å sette flere vaksinedoser i slutten av juli for å ta igjen det tapte dersom de får færre vaksiner i juni og første del av juli. De begrunner dette blant annet med at det er vanskelig å skaffe nok bemanning.

Nakstad sier til VG at han mener kommunene bør greie å bemanne opp dersom de planlegger det godt nok. Han viser også til at juli uansett blir den måneden da flest vaksiner blir satt i Norge.

– Vi håper kommunene strekker seg langt

– Alle kommunene har muligheten til å bemanne opp for å forberede seg for flere i juli, dersom de tar i bruk personell som er ferdig klarert gjennom Helsedirektoratets ordninger for nasjonalt helsepersonell eller helsefagsstudenter som trenger sommerjobb. Også andre fra frivillige organisasjoner kan trolig bistå med logistikkoppgaver, dersom det planlegges godt, sier han til avisen.

Han legger til at han er bekymret for at noen kommuner ikke får det til slik at det vil ta lengre tid å få gjennomført vaksinasjonen i Norge.

– Vi håper kommunene strekker seg langt for å få til dette. Det dreier seg om å få vaksinasjonen ferdig så raskt som mulig, sier Nakstad.