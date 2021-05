Forhistorisk øks funnet på 12 meters dyp utenfor Arendal

NTB

En holøks som arkeologene tror kan stamme fra bronsealderen, er funnet på 12 meters dyp ved et skjær utenfor Arendal.

– Dette er veldig spennende. Vi har ingen kjente forlis fra bronsealderen, og hvis dette stammer fra et slikt, er det det første i landet, sier arkeolog Frode Kvalø til Agderposten.

Havnet på sjøbunnen



Øksen ble funnet av Norsk Maritimt Museum i forbindelse med rutinemessig registrering av kulturminner.

Ifølge Kvalø tyder funnstedet på at øksen har kommet dit med fartøy.

Nå jobber forskerne med å finne ut av når og i hvilken sammenheng. Den ene er at øksen har vært en del av ballasten på et skip i seilskutetiden og havnet på sjøbunnen for kun noen få hundre år siden.

– Dette kan være forsidestoff til alle aviser

Den andre og mer spennende hypotesen er at øksen er rester etter er forlis for over 3.000 år siden. Om denne hypotesen stemmer er dette det første kjente forlisstedet fra bronsealder i Norge, skriver museet.

– Dette kan være forsidestoff til alle aviser, eller det kan være uinteressant, avhengig av hva videre undersøkelser viser, sier seksjonsleder Sven Ahrens ved museet til Agderposten.