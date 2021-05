Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for Sarpsborg-drap: – Reiste ut for å drepe

En kvinne ble drept og to andre kvinner ble skadd da en mann knivstakk dem i Sarpsborg 14. juli i fjor. Nå er mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

En 32 år gammel mann er dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og to drapsforsøk i Sarpsborg i fjor sommer. Mannen sa selv at han dro ut for å drepe.