NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Første semifinale i Eurovision Song Contest

Norges representant, Tix, er blant de 17 som skal delta i den første semifinalen i Eurovision Song Contest tirsdag kveld. De ti beste går til finalen lørdag. Norge starter som nummer ni.

Rettssak begynner mot terrortiltalt 16-åring

Rettssaken mot 16-åringen som ble pågrepet av PST i februar mistenkt for terrorplanlegging kommer opp for Oslo tingrett. 16-åringen er tiltalt for terrorplanlegging. Det er satt av 21 dager i retten til saken – fra 18. mai til 15. juni.

Line Andersens søksmål mot NRK

Programleder Line Andersen har gått til søksmål mot NRK, med påstand om ugyldig oppsigelse. Rettssaken begynner tirsdag, og Oslo tingrett har satt av fire dager til saken.

Russland debatterer valgforbud for Navalnyj-tilhengere

Den russiske nasjonalforsamlingen (Dumaen) debatterer et lovforslag om å forby tilhengere av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj å stille til valg.

Premier League-kamper

Fire kamper i Premier League spilles tirsdag kveld. Klokka 20.00 møter Manchester United nedrykksklare Fulham, Southampton tar imot Leeds, og Brighton møter seriemester Manchester City. Klokka 21.15 møter Chelsea Leicester.