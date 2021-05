Sykehus sender regning for fødsler til kvinner uten lovlig opphold

NTB

Kvinner uten lovlig opphold i Norge får faktura på store beløp fra sykehusene før fødselen. Flere opposisjonspartier på Stortinget reagerer kraftig.

Helsesenter for papirløse migranter i Oslo kjenner til flere eksempler fra de siste årene på kvinner som er blitt spurt om betalingsevne før fødsel, skriver Klassekampen.

Sykehusregningene varierer fra 30.000 kroner til 90.000 kroner, til tross for at Helsedepartementet senest i 2017 presiserte i et rundskriv at spørsmålet om betalingsevne ikke skal tas opp i forkant.

– Tida før, under og etter en fødsel er så sårbar. Da kan ikke økonomisk stress bli pålagt på toppen, sier Seher Aydar, Rødts andrekandidat til Stortinget fra Oslo og helsepolitisk rådgiver i partiet. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

Hun får støtte fra SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson. Han mener regjeringen ikke har gjort jobben sin.

Ap-representant Hege Haukeland Liadal har også sendt et skriftlig spørsmål til Høie.

Helseministeren ønsker ikke å kommentere saken før han har svart i Stortinget.