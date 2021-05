To skadd etter slagsmål i Frognerparken

NTB

To unge menn er skadd, sannsynligvis med kniv, etter et slagsmål i Frognerparken i Oslo mandag kveld. Politiet leter etter gjerningspersonene.

– Skadene er påført med stikkvåpen eller skarp gjenstand, bekrefter operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt overfor NTB.

Politiet fikk beskjed om hendelsen rett etter klokka 22 og har store styrker på stedet. Også hundepatruljer har vært benyttet.

Innsatsleder Steinar Bjerke forteller til Avisa Oslo at det er snakk om et større slagsmål og beskriver de to skadde som «gutter». Det skal ha vært et større slagsmål med mange involvert. Det skal ikke ha vært russ involvert.

Voldshendelsen har trolig skjedd i nærheten av Monolitten.

– De to skadde er kjørt til sykehus og får behandling der. Vi ivaretar nå åstedet og søker etter gjerningspersonene. Vi søker også etter mulige videoer, sier Lie.

En av de skadde betegnes som alvorlig skadd. Ifølge politiet skal skadene være på overkroppen.

Det var mange personer til stede i parkområdet, og han ber mulige vitner til hendelsen om å kontakte politiet på 02800.

Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og årsaken til slagsmålet.