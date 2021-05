Erna Solberg med 17. mai-hilsen fra Bergen

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) feirer 17. mai i strålende solskinn i Bergen. Men dagen er også preget av corona.

– Hurra for 17. mai, sa statsministeren da hun gjestet NRKs 17. mai-sending og et buekorps kom forbi langs Bryggen under intervjuet.

– Det har vært et annerledes år, fortsatte Solberg.

Statsministeren skulle egentlig holdt tale i hjembyen Bergen, men måtte avlyse på grunn av coronarestriksjoner.

Statsminister Erna Solberg talte til de fremmøtte på Statsråd Lehmkuhl mandag. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg skulle både legge ned krans på Troldhaugen og talt på hovedarrangementet. Men jeg bor jo i Oslo og da måtte jeg av forsiktighetshensyn passe på at jeg følger reglene som gjelder der, og der har man ikke lov å ha så store arrangementer som her, sier Solberg.

I stedet ble det blant annet et lite besøk på skipet Statsraad Lehmkuhl for Solberg på nasjonaldagen.

Bryggen i Bergen badet i solskinn på morgenkvisten, og statsministeren kunne fortelle at hun skulle feire sammen med familien før hun drar tilbake til Oslo for å jobbe mandag kveld.

– Det er fantastisk når du ser byen sånn som dette. Selvfølgelig skulle det vært fullt med folk og oppmarsj til hovedprosesjonen, men sånn ble det ikke denne gangen.