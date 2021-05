Tre pågrepet etter at politiet ble truet med balltre i Steinkjer

NTB

Tre menn er satt i arresten i Trøndelag etter at de søndag kveld truet politiet i Steinkjer med balltre.

Det var under en ransaking av en bolig i Steinkjer søndag kveld at en mann truet politipatruljen med et balltre, skriver Adresseavisen. Politiet oppfattet situasjonen som såpass truende at de trakk våpen mot ham.

– Patruljen valgte så å ta opp våpenet og truet med det for å få vedkommende til å legge fra seg balltreet, forklarer operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Hun sier at patruljen raskt fikk kontroll på situasjonen. Tre menn, to i 20-årene og en i slutten av 30-årene, ble pågrepet og satt i arresten etter hendelsen. Alle er godt kjent av politiet fra andre forhold.

Politiet er for tiden midlertidig bevæpnet med bakgrunn i den gjeldende trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).