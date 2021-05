Frykter elsparkesykkel-kaos i Oslo i sommer

NTB

Operatøren Bolt forventer nok et år med oppskalering av antall elsparkesykler i Oslo, melder E24. Men de frykter også at det vil bli kaos.

Ifølge analyseselskapet Fluctuo er det nå omtrent én elsparkesykler per femtiende Oslo-borger, som er mest i Europa når man deler på antall innbyggere, ifølge avisa.

Og det kan bli enda flere elsparkesykler i sommer.

– Vi frykter at det kan bli 20.000 til 25.000 elsparkesykler i år. Det kommer til å bli kaos, sier David Mothander, samfunnskontakt i Norden for Bolt, til avisa.

Han frykter at dette vil skape så mye rot at bransjen risikerer å få både politikere og folket mot seg. Også operatørene Tier og Voi frykter dette.

Byrådet ønsker nå at alle operatører må inngå avtale med kommunen om leie av grunn, og at det innføres døgnpriser for utplassering av kjøretøy. De mest sentrumsnære sonene får da høyest takst, og det blir dermed dyrt for operatørene å stille ut for mange her.