Høyre står fast på nedleggelse av fylkeskommunene

Fra et møterom på hotellet følger statsminister Erna Solberg, og nestlederne Jan Tore Sanner og Tina Bru med på Høyres landsstyremøtet.

Høyres landsmøte vedtok søndag å stå fast på at fylkeskommunene skal avvikles, men valgte å ikke gå inn for i klartekst å slå sammen flere kommuner.

Det var to dissenser om sentralisering som kom opp til votering på landsmøtet.

Den først dissensen gjaldt ordlyden når det gjelder kommunesammenslåinger. Her vedtok landsmøtet å beholde den opprinnelige formuleringen i forslaget til nytt partiprogram om å «videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner med større fagmiljøer som er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag, og til å overta flere oppgaver fra staten og regionene».

En skarpere formulering som gikk inn for å slå sammen flere kommuner for å sikre bedre tjenester til innbyggerne, ble nedstemt med et knapt flertall på 173 mot 163.

Landsmøtet vedtok også å ha to forvaltningsnivåer i Norge og dermed avvikle fylkeskommunen. Høyre har også i dag som mål at fylkeskommunen skal avvikles.

En rundere formulering om å «primært ha to forvaltningsnivåer i Norge og derfor legge ned fylkeskommunen, men la regionreformen få virke i neste stortingsperiode og deretter evaluere den», ble nedstemt.

Også her var det en jevn avstemming med 175 mot 161.