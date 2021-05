Søreide: Med mindre partene roer ned, risikerer vi fullskala krig

NTB

– Alt som bidrar til å eskalere situasjonen, det er veldig uheldig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) etter den siste utviklingen på Gaza.

I løpet av det siste døgnet har Hamas skutt 200 raketter inn i Israel, og Israel svarte med et bombeangrep rettet mot en bygning som huset flere medier.

– Det vi har sagt i flere dager nå: Med mindre partene bidrar til å de-eskalere så risikerer vi at dette går over i en fullskalakrig, sier Eriksen Søreide til NTB.

Hun understreker at angrep på sivile på begge sider, er noe Norge fordømmer. Og hun er bekymret for at det blir stadig mer rom for ytterliggående krefter og mindre rom for dialog i den opphetede situasjonen.

– Vi ser hvordan den politiske situasjonen i området er en medvirkende faktor til at det er vanskelig å eskalere ned fordi det er politisk kaos på begge sider, sier hun.

FNs sikkerhetsråd skal søndag ha nok et møte om situasjonen, det tredje på seks dager. Der vil også flere land fra regionen delta, blant annet Egypt, Qatar og Jordan.

– Alle er samstemte om budskapet utad, de-eskalering og viktigheten av å få en våpenhvile umiddelbart, sier Eriksen Søreide.