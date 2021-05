Jordskjelv nær Svalbard målt til en styrke på 4,4

NTB

Et jordskjelv 300 kilometer vest for Longyearbyen på Svalbard ble målt til en styrke på 4,4 natt til lørdag.

Ifølge EMSC ble jordskjelvet registrert klokken 4.31 norsk tid med et episenter i Grønlandshavet, 298 kilometer vest for Longyearbyen. Skjelvet var 1.436 kilometer unna Murmansk i Russland, som ligger like ved Kirkenes.

Svalbard ligger nær Midthavsryggen og Storfjorden, som har hyppig jordskjelvaktivitet. Et av de største skjelvene i Storfjorden de siste årene ble målt til 5,9 i styrke i 2008, ifølge jordskjelv.no.

I 2017 var det et jordskjelv som hadde styrke 4,7 med episenter 150 kilometer unna Longyearbyen. Skjelvet kunne da kjennes i byen.