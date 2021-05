Fagorganisasjoner nekter å delta i regjeringens pensjonsarbeid

NTB

LO, YS og Unio nekter å delta i innspillsrunden til regjeringens arbeid med særaldersgrenser for pensjon. Regjeringen avviser avtalebrudd.

Stemningen er på frysepunktet mellom arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og de tre store fagorganisasjonene, skriver Klassekampen.

De nekter å delta, og skriver i et svarbrev at departementet har et «hastverk som på ingen måte gir grunnlag for tillit til prosessen».

– Vi forventer at en ansvarlig statsråd nå tar tak i dette, og møter oss for å legge et løp for nye forhandlinger, der vi løser oppgaven i riktig rekkefølge, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen har fremmet et lovforslag som fjerner plikten de ansatte har til å fratre når de når pensjonsgrensen. YS mener at hele grunnfilosofien i pensjonssystemet kan stå for fall.

– Dette er ikke en rettighet for enkeltpersoner, men et prinsipp for å verne mottakere av tjenesten, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Verken lovforslaget eller den planlagte forskriften endrer aldersgrensene eller pensjonsreglene sett fra arbeidstakernes side, sier Isaksen.