Strammer inn stimuleringsordningen for kultursektoren

NTB

Forskriften for stimuleringsordningen til kultursektoren fra og med 1. juli er nå fastsatt. Det strammes noe inn i ordningen.

Kulturrådet vil åpne søknadsportalen 19. mai, og man kan søke for arrangementer helt fram til 31. oktober i forbindelse med den nye ordningen.

Den videreføres i hovedsak med samme innretning som i første halvår 2021, men med følgende endringer:

* Det er satt et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar ved gjennomførte arrangementer.

* I tillegg er det krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Av de 900 millioner kronene regjeringen har satt av for perioden juli – oktober, vil 325 millioner kroner gå til stimuleringsordningen og 175 millioner kroner til kompensasjonsordningen for perioden 1. juli–31. august. 400 millioner kroner vil bli fordelt mellom stimulering og kompensasjon i perioden i september–oktober på et senere tidspunkt når departementet har et bedre grunnlag for å vurdere behovet.

– Årets kultursommer vil fremdeles være preget av smittevernbegrensninger, men jeg er sikker på at stimuleringsordningen vil bidra til mange gode kulturopplevelser, både i sommer og fram mot november. Og vi ser lys i tunnelen. Jeg håper og tror at pandemien vil gå mot slutten, og at kulturlivet utover høsten vil nærme seg normalen, sier kulturminister Abid Raja (V).