FHI-utkast: Anbefaler at færre kommuner mister vaksinedoser, og at Skien og Nesodden får flere

NTB

Skien og Nesodden bør legges til kommunene som får flere vaksinedoser, og færre kommuner må gi fra seg vaksiner, anbefaler FHI i et nytt utkast.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet levere inn en fornyet vurdering av listen over de 24 kommunene som skal få flere vaksinedoser innen klokka 15 fredag ettermiddag.

I et utkast fra FHI som er sendt fra Helsedirektoratet til kommuneoverleger og vaksinekoordinatorer i Vestfold og Telemark, er Skien og Nesodden kommune lagt til denne listen, mens Moss er fjernet. Dermed kan det ligge an til at 25 kommuner får 60 prosent flere vaksinedoser enn befolkningsnøkkelen legger opp til.

I tillegg legges det opp til at flere kommuner ikke må gi fra seg vaksinedoser. På listen over de såkalte nullkommunene som regjeringen la fram onsdag, sto Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

På det nye FHI-utkastet er disse 18 kommunene lagt til: Gjerdrum, Moss, Holmestrand, Lunner, Frogn, Porsgrunn, Tønsberg, Marker, Aurskog-Høland, Færder, Øvre Eiker, Hurdal, Ringerike, Horten, Sandefjord, Bamble, Kongsberg og Skiptvet.

Det kan også vurderes å ta med Trondheim og Kristiansand, som er store befolkningstette kommune, hvor både tiltak og smittespredning vil få større konsekvenser enn i mindre kommuner, står det i FHI-utkastet, hvor de to kommunene ikke står oppført på listen over nulllkommuner.