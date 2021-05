55-åring dømt til 15 og et halvt års fengsel for drapet på Dan Eivind Lid

En mann er dømt for drapet på Dan Eivind Lid. Her fra markeringen fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian) på Eidsvolls plass i august 2020.

NTB

En mann er dømt og en annen mann frikjent for drapet på Dan Eivind Lid i Kristiansand i oktober 2020.

En 55 år gammel mann fra Kristiansand er dømt i Kristiansand tingrett til 15 og et halvt års fengsel for drap og grovt ran, skriver Fædrelandsvennen. Han anker dommen.

– Han er veldig skuffet over tingrettens vurdering, og det er åpenbart at dommen blir anket, sier mannens forsvarer, advokat Torleiv Drangsland.

En 46 år gammel mann fra Russland ble frikjent for drapet, men ble dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følge. Også en 36 år gammel mann fra Kristiansand er dømt til tre års fengsel for grovt ran.

Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem i Suldalen i Kristiansand lørdag 3. oktober 2020. Obduksjonen viste at den tidligere Sian-aktivisten døde av kvelning. To uker senere ble tre menn pågrepet, to av dem ble tiltalt for drap mens den tredje ble tiltalt for grovt ran.

Aktor la ned påstand på 18 års fengsel for 55-åringen og 17 år for 46-åringen. Påstanden mot den tredje, som kun var tiltalt for grovt ran, var ni års fengsel.

Påtalemyndigheten mente at drapet skjedde i forbindelse med at de tre skulle rane Lid og at det hele var godt planlagt.

Ifølge aktor Leif Aleksandersen hadde 36-åringen en uke før drapet fått vite at Lid hadde fått igjen 168.000 kroner på skatten og at Lid skal ha kjøpt en større mengde amfetamin.