Vindkraftmotstandere tapte i retten

Vindkraftmotstanderne tapte rettssaken mot staten om å stanse utbyggingen av åtte vindturbiner på Haramsfjellet utenfor Ålesund.

Møre og Romsdal tingrett slår fast at konsesjonen om å bygge åtte vindturbiner er gyldig, og at arbeidet dermed kan fortsette for fullt. I tillegg er vindkraftmotstanderne dømt til å betale nær en million kroner i sakskostnader, melder NRK.

– Det er betryggende å se at tingretten konkluderer slik tingretten og lagmannsretten tidligere har gjort, og at konsesjonen er gyldig, sier Olav Rommetveit hos utbyggeren Zephyr.

Deler av de omstridte vindturbinene på Haramsfjellet kan allerede ses fra lang avstand, og innen kort tid blir de 150 meter høye tårnene satt opp.

Vindkraftkonsesjonen ble gitt i 2009, men det var først i 2019 at selve utbyggingen ble satt i gang.