Kjøp av minimumstilbud av flyruter forlenges ut juni

NTB

På samme måte som det har blitt gjort de siste månedene, forlenger Samferdselsdepartementet avtalene om å opprettholde et minimumstilbud på enkelte flyruter.

Rutene det gjelder, ble drevet på kommersielle vilkår før coronapandemien begynte, men drives nå på statens regning for å sikre at samfunnskritiske reiser kunne gjennomføres tross lav etterspørsel.

– Ved å forlenge minstetilbudskontraktene for juni sørger vi for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende på disse rutene fram mot sommeren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

De samme rutene som var en del av kontraktsforlengelsen i mai måned, inngår i forlengelsen for juni. Strekningene det dreier seg om er Oslo-Florø, Oslo-Ørsta/Volda, Stokmarknes-Bodø, Stokmarknes-Tromsø, Tromsø-Vadsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Alta, Tromsø-Kirkenes og Stord-Oslo.

Samtlige strekninger skal betjenes med minst to daglige rundturer seks dager i uka, Stokmarknes-Bodø med tre.