Barnehageansatt erkjenner overgrep mens saken var på vent hos Kripos

NTB

En tidligere barnehageassistent erkjenner å ha begått nye seksuelle overgrep mens Kripos hadde tips om at han satt på overgrepsmateriale.

Mannen i 40-årene ble pågrepet i starten av desember i fjor, siktet og senere tiltalt for seksuelle overgrep både mot egne barn og barn i barnehagen i Sandnes hvor han jobbet i mange år.

Politiet gikk til aksjon to dager etter at de hadde mottatt tips om mannen fra Kripos, som i slutten av juli i fjor fikk tips fra USA om at mannen hadde hatt befatning med overgrepsmateriale på nettet.

Fire måneder

Nå opplyser statsadvokat Nina Grande til Stavanger Aftenblad at mannen har erkjent å ha begått overgrep i de fire månedene saken lå hos Kripos.

– Han har forklart seg om overgrep mot egne barn i den perioden. Det kan ha skjedd flere ganger. Vi kan ikke utelukke at det også har skjedd overgrep mot barn i barnehagen da, sier Grande.

Kripos beklager at saken ble liggende såpass lenge hos dem.

– Dette er svært uheldig, sier politioverbetjent Helge Haugland, avsnittsleder ved seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep i Kripos, til avisen.

Kø av overgrepssaker

Den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet har lenge hatt utfordringer med å håndtere alle tipsene om internettrelaterte overgrep.

I fjor mottok Kripos 8192 tips om slike overgrep. I en rapport fra Riksrevisjonen i februar ble det slått fast at 40 prosent av sakene som ble valgt ut for videre oppfølging i 2020, ikke ble gjennomgått på grunn av manglende kapasitet.

Haugland sier det kan tenkes at det kan være personer som begår overgrep i dag, blant disse sakene.