Ekspert: Feilvurdering å åpne for frivillig bruk av Janssen-vaksinen

NTB

Et medlem av regjeringens ekspertutvalg går sterkt ut mot regjeringens beslutning som åpner for frivillig bruk av Janssen-vaksinen.

Janssen-vaksinen fra selskapet Johnson & Johnson ble ikke tatt ut av vaksineprogrammet slik den nært beslektede AstraZeneca-vaksinen ble.

En feilvurdering, mener Ingvild Sørvoll, som satt i ekspertutvalget som ga regjeringen råd.

– Vi er veldig bekymret over at man velger å ta Janssen inn for frivillig bruk. Ut ifra et medisinskfaglig ståsted mener vi regjeringen har gjort en feilvurdering, sier overlegen ved UNN til Dagbladet.

Overlege Frank O. Pettersen ved Oslo universitetssykehus er enig i hennes bekymring.

Regjeringen har sagt at de på sikt vil åpne for frivillig bruk av Janssen-vaksinen. Den er foreløpig satt på vent i vaksinasjonsprogrammet.