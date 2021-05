Risør strammer inn coronatiltakene

NTB

Risør kommune forbyr alle arrangementer og stenger en rekke institusjoner som følge av et coronautbrudd.

I den nye forskriften heter det blant annet at det er forbud mot å gjennomføre arrangement og å ha mer enn fem gjester i privat bolig, heter Aust-Agder Blad.

Det er enkelte unntak, deriblant for begravelser og bisettelser, men kommunen oppfordrer på det sterkeste til å unngå deltakelse i alle former for sosiale sammenkomster.

I tillegg stenger treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, og alle kulturinstitusjoner. Kommunen påbyr bruk av munnbind innendørs, der det ikke er mulig å overholde minst én meter avstand.

Forskriften ble vedtatt på et hastemøte i kommunestyret torsdag klokka 14.

Til sammen åtte personer har fått påvist covid-19 i Risør kommune de siste to dagene.